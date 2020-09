Jerónimo desvaloriza ameaças de crise política e avisa que o PCP conta

O líder do PCP avisou este domingo que não vale a pena “agitar” o país com “ameaças de crise política”, num remoque directo a António Costa, e anunciou que o partido vai apresentar no arranque dos trabalhos da Assembleia da República um conjunto de propostas que “dão resposta aos graves problemas que atingem a vida dos trabalhadores e do povo”.

No encerramento da 44.ª edição da Festa do Avante!, Jerónimo de Sousa disse também que “não vale a pena apressarem-se a sentenciar que o PCP não conta, que estaria de fora das soluções de que o país precisa”: Para o secretário-geral do PCP o partido “não faltará, como nunca faltou, a nenhuma solução que dê resposta aos problemas, não desperdiçará nenhuma oportunidade para garantir direitos e melhores condições de vida”.

No extenso discurso que fez, ao longo do qual se ouviram vários vaias e assobios para Marcelo e para a comunicação social, o líder comunista advertiu que os “tempos são duros e reclamam uma determinação para resistir ao discurso do medo e de que não há alternativa”. “A dimensão dos problemas exige outra resposta. O PCP está à altura das suas responsabilidades, do seu papel e dos seus compromissos com os interesses dos trabalhadores e do povo. Não vale a apena virem agitar com ameaças de crise política. O que se impõe é aproveitar todos os instrumentos para não permitir que os trabalhadores e o povo vejam a sua vida mergulhada numa crise diária”, defendeu.

Numa intervenção muito voltada para os trabalhadores, numa altura em que se avizinha uma crise económica profunda, e para a própria auto-estima do próprio partido, o secretário-geral assumiu que “as políticas que se avançam ou estão em curso não dão resposta aos problemas do presente, nem aos problemas do futuro do país” e que isso fica evidente no chamado Programa de Estabilização Económica e Social e também na proposta do Governo do Orçamento Suplementar que o suportava. O líder comunista encontra na proposta do Governo do Orçamento Suplementar “uma clara opção pelo favorecimento dos interesses do capital para quem se canalizam milhões e milhões de euros”. E acrescentou que “não há solução para os problemas nacionais nem respostas aos interesses dos trabalhadores e do povo com as opções do Governo PS”, como não há com os “projectos reaccionários do PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega”.