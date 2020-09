“Não há festa como esta.” A frase é repetida há muitos anos por militantes comunistas quando chega Setembro e a grande festa do PCP. Este ano, na 44ª edição da Festa do Avante!, a tradicional afirmação poderia ter sido ligeiramente alterada para algo como “nunca houve uma festa como esta”. Muita coisa mudou no mundo com a pandemia da covid-19 e no Avante!, claro, também. O PÚBLICO acompanhou os três dias da celebração do PCP e registou as novidades.

