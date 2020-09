Novo curso de Medicina

O governo autorizou a abertura do primeiro curso de Medicina numa universidade privada, a Universidade Católica. No ano passado, a mesma universidade já havia apresentado uma candidatura que foi recusada pelo organismo da tutela e pela Ordem dos Médicos (OM). Já este ano, seguindo todas as recomendações de ambas as instituições, a Católica foi autoriza a abrir um novo curso de Medicina, uma excelente notícia para o país, uma vez que a falta de médicos é um problema sério. No entanto, mesmo respeitando todos dos trâmites legais, a OM veio a público criticar a abertura do curso, escudando-se na qualidade da formação. Desde logo, convém referir que não existem evidências de que a qualidade da formação possa estar em causa e de que as universidades públicas disponham de um enorme know-how que não possa ser replicado por instituições de ensino privadas. Além disso, se a Ordem se mostra tão preocupada com a qualidade do serviço médico deveria fiscalizar os milhares de processos por negligência médica que deixou acumular ao longo dos últimos anos.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

Morte de um grande editor

(...) Graças a ele, Joaquim Espadinha, produto puro do editor que subiu a pulso na transformação de um sonho num império, tive a sorte que aceitasse publicar o meu romance Barbershop, inserindo-o na categoria de Grandes Narrativas e incluindo-o nas celebrações dos cinquenta anos da Casa de Edição que fundou. A imensa alegria então me proporcionou só é comparável, em extensão, ao pesar que agora senti ao ler nas páginas do PÚBLICO a notícia do seu passamento. Adeus, Joaquim Espadinha, vamos sentir a sua falta. Espero que a Posteridade não se esqueça de honrar como pode e sabe aquela que foi uma figura exemplar de cidadão e da edição portuguesa. A sua, precisamente.

Júlio Conrado, Estoril

Terão lido o programa?

Os autores do Manifesto pelas Liberdades de Educação terão lido o programa da “disciplina”? Ou terão simplesmente assinado pela afinidade ideológica com quem os contactou? Afinal, são contra a imposição ideológica na educação (como se cada professor não tivesse liberdade para abordar os temas como entender), mas é apenas a ideologia que os move. Aqui lhes deixo o programa. 1.º Grupo — Obrigatório para todos os níveis e ciclos de escolaridade (porque se trata de áreas transversais e longitudinais): Direitos Humanos; Igualdade de Género; Interculturalidade; Desenvolvimento Sustentável; Educação Ambiental; Saúde. 2.º Grupo — Trabalhado pelo menos em dois ciclos do ensino básico: Sexualidade; Media; Instituições e participação democrática; Literacia financeira e educação para o consumo; Segurança rodoviária. 3.º Grupo — Com aplicação opcional em qualquer ano de escolaridade: Empreendedorismo; Mundo do Trabalho; Risco; Segurança, Defesa e Paz; Bem-estar animal; Voluntariado.

Manuel Henrique Figueira, Palmela