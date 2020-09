Bielorrússia, uma aula de meia-cidadania

As viagens no tempo só com bilhete de ida e volta como nos ensina a saga do Regresso ao Futuro (I, II e III). No I, o personagem Marty (Michael J. Fox) vai de 1985 para 1955 e regressa ao ponto de partida, onde ele confirma que resolveu o problema da sua família, agora feliz. No III, Marty vai de 1985 para 1885, tempo do Far West, porque este é o momento da História preferido dos americanos. Se a informação não viajar de um lado para o outro, as máquinas do tempo são imprestáveis.

