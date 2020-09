Como lidar com ditadores

1. O que fazer quando o regime russo recorre sistematicamente ao envenenamento dos seus opositores – dentro e fora das fronteiras da Rússia? A resposta não é fácil. Nos últimos dias foi possível observar como as democracias têm dificuldade em encontrar uma resposta comum, simultaneamente eficaz e credível. Alexei Navalny, uma das caras mais emblemáticas da oposição a Vladimir Putin, encontra-se internado e a recuperar num hospital de Berlim, graças à pressão internacional que levou a Rússia a aceitar a sua transferência. Navalny, como outros antes dele, foi envenenado com um agente químico de fabrico exclusivamente militar – o novichok, fabricado pela União Soviética nos anos 70 e 80 – no aeroporto de Tomsky, na Sibéria Ocidental, quando se preparava para embarcar com destino a Moscovo, depois de uma acção de campanha contra a corrupção, o seu tema de eleição. O Kremlin nega qualquer responsabilidade. A Europa pede um inquérito rigoroso. A NATO também.

