Nord Stream 2, um megaprojecto que é uma mega dor de cabeça diplomática

As férias de Frank Kracht, o autarca de Sassnitz, uma pequena cidade alemã de nove mil habitantes, tiveram uma interrupção abrupta no início de Agosto quando uma carta ameaçadora chegou pelo correio. Vinha directamente de Washington, D. C., e era assinada por três senadores republicanos que prometiam impor sanções “esmagadoras” contra o porto de Mukran, um dos principais empregadores da cidade. “Não é todos os dias que Sassnitz vai de zero a cem na escala de atenção política do mundo”, desabafa Kracht, em declarações à Deutsche Welle.

