Fim das buscas em Beirute: “Não há mais nada, nem sobreviventes nem mortos”

As equipas de resgate na capital libanesa, Beirute, deram por terminadas as buscas por sobreviventes das explosões de 4 de Agosto, após informações, divulgadas no decorrer desta semana, que acalentaram algumas esperanças.

Na quarta-feira, uma equipa de resgate chilena na capital libanesa indicou ter detectado batimentos cardíacos, através da utilização de um cão pisteiro e de scanners térmicos, debaixo dos escombros de um edifício num dos bairros de Beirute que ficaram devastados com as explosões.

Esta informação deu esperanças sobre a possibilidade de encontrar sobreviventes um mês depois das explosões que mataram pelo menos 191 pessoas, feriram mais de 6500 e fizeram perto de 300 mil desalojados.

Mas, com o passar dos dias, a esperança desvaneceu-se.

“Não há mais nada”, disse o director das operações da Defesa Civil libanesa, George Abou Moussa, em declarações à AFP, quando questionado sobre se ainda existiam operações de busca no terreno.

“Não existiam nem sobreviventes, nem mortos” debaixo dos escombros, disse.

A possibilidade de existirem sobreviventes mobilizou uma opinião pública libanesa ferida e traumatizada com a tragédia, que aconteceu quando 2750 toneladas de nitrato de amónio explodiram no porto de Beirute, deixando um rasto de destruição na capital libanesa e provocando danos estimados em milhares de milhões de euros.

“Não sabia que precisava tanto de um milagre. Deus, por favor, dê a Beirute o milagre que ela merece”, escreveu o realizador libanês Selim Mourad no Facebook na sexta-feira.

Sete pessoas continuam desaparecidas após as explosões, de acordo com o Exército libanês.

Na quinta-feira, o Exército divulgou ter descoberto mais de quatro toneladas de nitrato de amónio junto ao porto de Beirute.

Conforme indicaram então fontes militares, especialistas do Exército foram chamados para realizar uma inspecção e acabaram por encontrar 4,35 toneladas deste perigoso fertilizante em quatro contentores armazenados numa zona próxima do porto da cidade.

Não foram revelados pormenores sobre a origem desta substância química ou sobre o proprietário.

Esta não foi a primeira descoberta deste tipo após as explosões de Agosto.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em 24 de Agosto, o Exército libanês indicou que tinham sido detectados 79 contentores com material potencialmente perigoso, armazenados ilegalmente no porto.

A pedido das autoridades libanesas, especialistas franceses e elementos da polícia federal norte-americana (FBI) estão a participar na investigação às explosões de 4 de Agosto. Os resultados desta investigação ainda não foram divulgados.

Até agora, as autoridades detiveram um total de 25 pessoas, a maioria das quais são funcionários portuários e aduaneiros.