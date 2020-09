Mais de 500 voos cancelados no Japão devido ao avanço do poderoso tufão Haishen

Mais de 500 voos foram cancelados este domingo no Japão devido ao avanço do poderoso tufão Haishen em direcção ao sudoeste do arquipélago, causando suspensões na rede ferroviária da região que continuarão na segunda-feira.

A maioria dos voos afectados partiam ou dirigiam-se para a ilha de Kyushu e para a província de Okinawa, informou a emissora pública NHK. Estas são as duas regiões sob a influência da tempestade desde o dia anterior.

Haishen, o décimo tufão desta estação a assolar o Pacífico, é classificado como “muito forte” pela Agência Meteorológica Japonesa (JMA), que, embora tenha dito que a tempestade enfraqueceu à medida que avançava, pode ainda ser o pior a atingir o arquipélago em décadas.

As autoridades meteorológicas advertiram que são esperados ventos recordes, com rajadas superiores a 250 quilómetros por hora, chuvas torrenciais, ondas e ondulação ciclónica na região de Kyushu entre esta noite e segunda-feira, e exortaram as pessoas a irem para abrigos apropriados.

A partir das 10h horas locais, as autoridades locais tinham recomendado a retirada de mais de 200 mil pessoas em Okinawa, Kagoshima, Kumamoto e Nagasaki. Há, até agora, registo de dois feridos. As autoridades pediram aos cidadãos para terem “cautela” nas próximas horas.

“As áreas por onde o tufão vai passar devem ser atingidas por grandes ondas e ventos fortes”, disse um funcionário do serviço de meteorologia do Japão numa conferência de imprensa transmitida pela televisão no domingo. “Peço a todos que tenham o máximo de cuidado, sigam as instruções das autoridades locais e protejam a própria vida. Depois de entrar numa área de vento forte, será difícil dirigir-se para um local mais seguro”.

O primeiro-ministro, Shinzo Abe, vai reunir-se com o seu governo ainda este domingo para discutir a resposta de emergência ao tufão, disse fonte do seu gabinete à Reuters.

A previsão é que o tufão se aproxime das ilhas Goto, a oeste de Nagasaki, por volta da meia-noite, e se desloque para a península coreana na segunda-feira, de acordo com a agência meteorológica japonesa.

O tufão Haishen foi precedido pelo tufão Maysak, que atingiu a península coreana na quinta-feira, causando pelo menos duas mortes e dezenas de estragos.