Gustavo Santos desistiu de mudar o mundo. Agora quer criar uma “Nova Terra” no Alentejo

Já se passaram mais de dois anos desde que Gustavo Santos decidiu mudar de vida. Juntamente com a companheira, trocou a “casa de sonho” na Ericeira por uma quinta em Avis, no Alentejo, com 21 mil metros quadrados. Fechou as redes sociais. Teve o segundo filho. Percebeu que mudar o mundo é “um devaneio ingénuo”. E descreveu a experiência no novo livro Reencontra-te, que lança este domingo na Feira do Livro, em Lisboa. É o nono sobre “desenvolvimento pessoal”, depois de exemplos como Ama-te e A Verdade do Amor que ajudaram a que o ex-dançarino e ex-apresentador de TV já tenha vendido mais de 80 mil cópias.

