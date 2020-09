Antes e depois do Football Leaks, a Revolução de Rui Pinto

Desde que foi conhecida e confirmada a sua identidade, a 16 de janeiro de 2019, Rui Pinto tem enfrentado as paixões, os impulsos e a subjetividade inerente, por natureza, ao mundo do futebol. A autoria assumida do Football Leaks virou contra si os grandes poderes da modalidade e a imputação (nunca confirmada) dos leaks do Benfica transformou-o num alvo nacional por eleição. Juntam-se Malta Files, Luanda Leaks e a denúncia, ainda por conhecer em profundidade, sobre negócios do BES Angola que terão lesado os portugueses em centenas de milhões de euros. Rui Pinto vai somando inimigos e parece que isto ainda agora está a começar.

No momento em que se inicia o seu julgamento, proponho revisitarmos a história do Football Leaks, a primeira Revolução de Rui Pinto.

1. Antes do Football Leaks

A partilha dos direitos económicos de jogadores de futebol com entidades terceiras não desportivas (“Third Party Ownership”, ou TPO) – causa original de Rui Pinto – vulgarizou-se na década de 2000 e, em poucos anos, a sua disseminação atingiu graus de espetacularidade e sumptuosidade inimagináveis, permitindo a clubes inseridos em mercados nacionais débeis, como FC Porto, SL Benfica e Sporting CP, partilhar custos de aquisição e contratar jogadores antes inacessíveis. Mas se a partilha de passes se traduziu em mais competitividade, também fez ascender um poder que viria a revelar-se altamente nocivo.

Atletas de todo o mundo, muitas vezes desconhecidos, começaram a ser transferidos como mercadoria ou divisa puramente instrumental de outros negócios; muitos clubes foram reduzidos a meros entrepostos de jogadores que não chegavam sequer a vestir a camisola ou a aterrar no aeroporto. Sem darmos conta, a economia do futebol tinha sido capturada por um sector que lhe era alheio (os “parceiros”, como eufemisticamente se dizia), comandado por pessoas sem rosto visível, escondidas atrás de fundos de investimento, matrioscas de sociedades com nomes genéricos e testas-de-ferro, e que através de transferências de jogadores tentavam ganhar e/ou lavar muito dinheiro, rapidamente e ilicitamente.

Em 2008, a Football Association inglesa passou a impedir a partilha de passes. Seguiu-se França, mas só em Maio de 2015, e após tentativas frustradas de regulação, a FIFA decidiu proibir os TPO.

2. O Football Leaks

É neste contexto que surge o blogue “Football Leaks - Football and TPO whistleblowing”, em Setembro de 2015. Nos meses que se seguiram (no blogue e na investigação homónima do European Investigative Collaboration), o Football Leaks tornou-se o maior leak de informação da história do desporto e uma candeia no meio da escuridão que até então pairava sobre o futebol moderno.

E a escuridão era imensa. Recordemos, por exemplo, a excelente investigação do PÚBLICO, de 12 de Fevereiro de 2012 – “Dinheiro que alimenta o futebol português perde-se numa rede de fundos” – que avançava significativamente no conhecimento desta realidade, mas muitas vezes esbarrava na escassez de informação. Com muita habilidade, os verdadeiros donos do dinheiro tinham montado complexos esquemas de encobrimento para tornar impossível a sua identificação. Por exemplo, não se sabia nada da Doyen, de Nélio Lucas e dos Arif do Cazaquistão, desconhecíamos que Marco Termes, afinal, era apenas a face visível de negócios da PAROS, de Marcelo Simonian, que redundavam em contas nas Ilhas Virgens Britânicas; o mesmo em relação à Natland e a Frans de Boef, nesse caso, com fim nas Antilhas Holandesas, …

Com o Football Leaks, tudo mudou. Ficámos a conhecer os rostos em concreto, os esquemas de falsos intermediários, a rota do dinheiro pelos apartados até às contas sediadas em paraísos fiscais, os nomes de código e pseudónimos, … um sistema impressionante de desvio, branqueamento e acumulação marginal de fortunas exposto ao detalhe, a que se somaram casos de flagrante conflito de interesses, manipulação, corrupção de agentes desportivos e a cumplicidade tácita das autoridades.

Por intermédio de documentos oficiais, divulgados sempre cirurgicamente e nunca em massa, o Football Leaks decompôs o lado mais selvagem do futebol.

3. Depois do Football Leaks

Do Twente ao Manchester City, têm sido muitas as investigações e as decisões resultantes da informação divulgada, noticiada e publicada nos dois livros. Estados europeus abriram procedimentos contra clubes, atletas e intermediários e, em Espanha, o fisco já resgatou, até 2019, mais de 42 milhões de euros. O contributo do Football Leaks é reconhecido pelo Parlamento Europeu, no texto aprovado em 2019, e pelo Eurojust, no momento da constituição de uma plataforma constituída por procuradores de nove países.

É certo que se exigia muito mais. Mas há mudanças estruturais e irreversíveis que vão além da contabilidade dos casos. Em toda a Europa, Autoridades Tributárias adquiriram uma vasta aprendizagem sobre os bastidores do futebol e, em particular, sobre como tudo se passa atrás de cortinas de fumo. Por exemplo, se até 2015 as transferências eram escrutinadas através da participação dos seus intervenientes diretos (clube vendedor, clube comprador e intermediários registados), agora as autoridades procuram os seus beneficiários efetivos, aqueles que se escondem na retaguarda de um agente terceiro e que recebem comissões em cadeia, por via de sucessivos contratos fictícios de prestação de serviços de outra natureza, como scouting. Aquilo a que gíria chama kickbacks.

Essa aprendizagem dificilmente teria ocorrido de outra forma. E não é, como agora erradamente se diz, porque Rui Pinto tinha recursos que não estão ao dispor das autoridades. É porque as autoridades eram absolutamente alheias àquela realidade e, portanto, nunca poderiam procurar por algo cuja existência desconheciam. Rui Pinto (como Rafael Buschmann, Michael Wulzinger e a restante equipa do EIC) apurou uma extraordinária sensibilidade e alcançou um grau de especialização provavelmente único no mundo em relação a esta matéria. Também isso – e não só pelas informações de que dispõe – fez dele um potencial colaborador, desejado por vários estados estrangeiros e muito recentemente pelo português.

O Football Leaks marca uma viragem histórica na perceção pública, nos meios de investigação jornalística e nos métodos de trabalho da Justiça sobre futebol. É justamente por isso que o trabalho de Rui Pinto assume um caráter revolucionário.

Agora, é Rui Pinto, em nome próprio, que vai a jogo, num caso com repercussões mundiais e que tem atraído as atenções da imprensa de todas as partes. A jogo vai também a própria Justiça – aos olhos de todo o mundo e aos olhos dos portugueses –, depois de múltiplos episódios que marcaram este caso desde os primeiros dias.

Rui Pinto responderá pela acusação de dezenas de crimes que lhe são imputados pelo acesso à informação e, também, por um crime de tentativa de extorsão, decorrente de uma queixa do fundo Doyen. Neste jogo, não enfrenta apenas o Ministério Público, ou os assistentes Doyen e Sporting. Enfrenta um sistema inteiro, vindo do mundo do futebol e não só, poderosas sociedades de advogados, políticos e banqueiros, numa luta aparentemente desigual, mas que está muito longe de estar decidida.