Tchékhov Trivial Pursuit

É um trabalho de corta e cola e entrelaçamento. Um trabalho de baralha e volta a dar à procura de uma reconfiguração aquele a que se dedica o autor, encenador e actor Tónan Quito ao tentar criar a partir de excertos de A Gaivota, O Tio Vânia, Três Irmãs e O Ginjal uma nova peça sem trair o dramaturgo que lhes deu vida, e a justa fama de penetrarem até ao osso no pensamento e na acção da burguesia, principalmente quando falida, isto é, quando o fino verniz de civilização estala.

A Vida Vai Engolir-vos De Anton Tchékhov

Encenação de Tónan Quito

São Luiz Teatro Municipal, Teatro Nacional D. Maria II

01/ 09, 02/09

Até 12 de Setembro.

Sem qualquer desrespeito por Anton Tchékhov (1860-1904), pelo contrário, até com uma certa dose de veneração, o encenador juntou a si, em palco, Álvaro Correia, Gonçalo Waddington, João Pedro Mamede, Leonor Cabral, Miguel Loureiro, Mónica Garnel, Rita Cabaço e Sílvia Filipe; distribuiu pelo elenco o ror de personagens sacadas a estas obras, criadas entre 1895 e 1904, e, como diz na Folha de Sala, “não reescrevi nada, não acrescentei mais texto àquele que já lá está.” Apenas aproveitou o que ali encontrou de comum e de adequado a um tempo em que, muitos estão convencidos, a vida vai realmente engolir-nos. A bem dizer foi como construir a narrativa como uma filigrana. O que, sendo notável e sem dúvida trabalhoso, nem sempre é eficaz e decerto não constituiu nenhuma ousadia artística, podendo até todo este labor ser confundido com diletância ou, pior, mero exercício estético-cerebral com pedantes 10 horas de duração (incluindo intervalos) divididas por duas noites (ou, aos sábados, uma maratona até ao nascer do sol).

Afaste-se desde já este fantasma sem, porém, descurar que a ambição de Tónan Quito, em toda a sua honestidade e dedicação, não corresponde propriamente ao objectivo anunciado, pois o que em A Vida Vai Engolir-vos se encontra, não sendo uma mera colagem de excertos, também não é uma peça nova. Quando muito, na versão benigna, é uma homenagem a um dramaturgo excepcional com obra teimosamente moderna, um espectáculo montado com elegância – em muito graças aos cenários de F. Ribeiro e ao desenho de luz de Daniel Worm –, dirigido com agilidade, o que é muito facilitado quando num elenco sem mácula ainda se encontra o talento de Mónica Garnel e Rita Cabaço, ou de João Pedro Mamede e Miguel Loureiro. Pelas tábuas passam Teléguin e Trigórin e Tréplev e Elena Andreévna e Macha e Nina e Charlotta e Duniacha e Medvedenko, e ainda os outros e os problemas de todos: uns mesquinhos, outros filosóficos, tudo relacionado com a mudança; com a falência das velhas ideias e a ascensão de novos modos de ver e de fazer; enfim, com o fim da vida como ela era conhecida e com a interrogação, geralmente angustiada, sobre o futuro no horizonte. O que, deve dizer-se, vem completamente a propósito, mas qualquer uma destas peças, por si só, representa na sua observação do absurdo e da impotência das personagens quando batem de frente com a realidade.

Alguém, na plateia, perto de mim, disse a quem a acompanhava: “Isto dava era um bom Trivial Pursuit.” Este é o búsilis porque, às tantas, quando o, por assim dizer, enredo se torna uma mera associação de cenas cada vez mais entrecortadas e de fraca relação entre si, o que acontece cedo demais, é uma tentação não procurar quem é quem e de onde vêm as personagens em cada uma delas – o que, enfim, é melhor que deixar a mente do espectador divagar pela lista de compras para a semana.