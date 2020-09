Eis a megalina, uma molécula que tem um papel crucial na aprendizagem

A aprendizagem é um puzzle complexo e com pequenas peças ainda por encaixar. Desta vez, duas equipas de cientistas do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) da Universidade do Porto encaixaram uma nova peça nesse puzzle. Isto é, observaram em ratinhos que uma molécula já conhecida chamada megalina tem um papel fundamental na aprendizagem. Os resultados foram agora publicados num artigo online na revista científica Brain Communications.

