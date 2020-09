Máscaras, intervalos, almoços e isolamento: tudo o que precisa de saber sobre o regresso às aulas

Daqui a menos de duas semanas, quando milhares de alunos, professores e outros funcionário regressarem às aulas, as mais de cinco mil escolas do país serão espaços completamente diferentes do que eram em Março, quando a covid-19 obrigou o ensino português a migrar para o formato “à distância”. Além de um conjunto de orientações para o novo ano lectivo que foram emitidas no início de Julho (e actualizadas no fim de Agosto), a Direcção-Geral da Saúde (DGS) publicou esta sexta-feira um referencial para os estabelecimentos escolares ou de educação com as indicações de como actuarem perante casos suspeitos e confirmados.​ E é com base nestes documentos que as escolas devem tomar cada decisão, desde o tempo de intervalo dos alunos até à detecção de um possível caso suspeito.

Continuar a ler