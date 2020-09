Madeira: trabalhadores em layoff juntaram-se numa cozinha solidária

Na Madeira são poucas as coisas que não gravitam em torno do turismo. Mesmo a solidariedade, vive muito da abundância das cozinhas dos hotéis que povoam a costa Sul da ilha. Por isso, no pico da crise pandémica em Portugal, quando ao arquipélago se fechou ao turismo, enviando milhares e milhares de trabalhadores hoteleiros para casa, em layoff, as necessidades de ajuda subiram, mas os meios para a ajudar já não estavam todos lá.

