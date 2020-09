Drone da Força Aérea Portuguesa cai em Alcácer do Sal sem registo de danos

Um drone da Força Aérea Portuguesa alocado à Base Aérea de Beja caiu este sábado no concelho de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, confirmou a Força Aérea em comunicado.

O drone (sistema de aeronave não tripulada) realizou uma “aterragem forçada” às 11h40 junto à barragem de Trigo Morais, na freguesia do Torrão. “A aeronave foi dirigida para uma área isolada, não colocando em risco população ou habitações”, esclarece a Força Aérea.

O drone esteve apenas 30 minutos no ar: descolou da Base Aérea n.º 11, em Beja, onde estava alocado, às 11h10 para uma “missão de vigilância aérea na zona sul do país”, lê-se na nota.

As causas do acidente estão a ser investigadas pelo Gabinete de Prevenção de Acidentes da Força Aérea. As operações com este tipo de aeronaves estão suspensas nas outras bases de operação, em Lousã e Mirandela, até à conclusão da investigação.