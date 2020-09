Colisão entre comboio e motorizada provoca um morto em Leiria

Uma colisão entre um comboio e uma motorizada, na Linha do Oeste, em Leiria, provocou este sábado um morto, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS). A Linha do Oeste está interrompida desde então, confirmou o PÚBLICO junto da CP.

De acordo com o CDOS de Leiria, o acidente ocorreu próximo da localidade de Montijos, na freguesia de Monte Redondo e Carreira, concelho de Leiria. A vítima mortal é o condutor da moto.

O acidente ocorreu às 15h14. Na operação estiveram envolvidos 11 operacionais e cinco veículos.