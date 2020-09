Ceder para chegar ao Governo? “Neste momento qualquer coligação seria muito negativa para o Chega”

André Ventura, líder demissionário do Chega, chega às eleições internas deste sábado como André Ventura, líder incontestável do embrião político que criou. 433 dias depois da última vez que se apresentou a um escrutínio interno, o discurso não mudou, mas agora aparece com a legitimidade de um assento parlamentar, 67 mil votos em urna (1,29%), sondagens favoráveis e uma candidatura presidencial lançada.

Continuar a ler