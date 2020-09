A pandemia e o assédio em meio laboral

A ministra do Trabalho e o presidente da CIP declararam o seu claro plano de intenções no seio do Conselho da Concertação Social, e quase só falta a assinatura da acta da reunião final, já que depois do que verbalizaram à comunicação social pouco podem os outros intervenientes (que todos cremos serem iguais entre pares…) fazer para anularem a sentença de tão ilustres juízes!...

Para Ana Mendes Godinho, “não é o momento para discutir o aumento do salário mínimo”, e para António Saraiva, “não é o momento para nos focarmos em aumento de rendimentos” ou, para bom entendedor, assumamos que é para “desistir de um intento”, “abandonar pretensões” (...) ou ainda e mais popularmente conhecido: tiremos o cavalinho da chuva. Este assédio moral anunciado ao mais alto nível é a bandeira que Governo e patronato querem desfraldar nas empresas e que a ministra avaliza, defende e incentiva, dando o mote. É este Governo PS que acentua as desigualdades e autoriza o uso da fome como vergasta para com os mais pobres (...).

Maria da Conceição Morais Mendes

Vila Nova de Gaia

Educação para a Cidadania

Custa a acreditar que Aníbal Cavaco Silva e Passos Coelho estejam contra a obrigatoriedade da frequência da disciplina de cidadania. Afinal, o que temem os ex-governantes?

Quando aumentam os ataques racistas, a extrema-direita ganha força e as desigualdades disparam num mundo pandémico, a disciplina de cidadania é imprescindível para uma sociedade melhor. Não pode ser campo de batalha entre esquerda e direita. A cidadania é um caminho que todos devem percorrer.

Ademar Costa

Póvoa de Varzim

Auditoria ao Novo Banco

Uma notícia saída recente na comunicação social dá-nos conta de uma auditoria às contas do Novo Banco que, segundo parece, obedece ao sigilo perante a opinião pública, o que não deixa de ser motivo de preocupação para os cidadãos, quando a referida auditoria pode muito bem servir para dispensar uma investigação que possa desmascarar situações ocultas aos olhos dos cidadãos.

Se assim for, fica mais uma vez provado que o poder esconde factos comprometedores para dar o aval a financiamentos que servem para fazer face a supostos prejuízos, quando na realidade desconhecemos os porquês da necessidade de sucessivos financiamentos a uma entidade que absorve dinheiros públicos com a cumplicidade de um governo que não se inibe de dar cobertura destas situações (...).

Nos últimos anos, Portugal tem vivido alguns episódios complicados, a falta de recursos faz toda a diferença quando a aplicação correcta dos mesmos na agilização dos meios ao combate à corrupção, no combate aos fogos e na qualidade de serviços prestados aos cidadãos, onde os milhões canalizados para o Novo Banco, poderiam fazer toda a diferença na imagem e na credibilidade do país.

Américo Lourenço

Sines