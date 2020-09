Relatório conclui que quase todos os protestos Black Lives Matter são pacíficos

A grande maioria dos milhares de protestos do movimento Black Lives Matter realizados este Verão foram pacíficos, com mais de 93% a não envolverem danos graves a pessoas ou bens, de acordo com um novo relatório sobre a violência política nos Estados Unidos publicado no início de Setembro, citado pelo diário britânico The Guardian. Os dados foram recolhidos pelo projecto Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), uma organização que acompanha e analisa a violência política em várias regiões do mundo, em conjunto com a iniciativa Bridging Divides da Universidade de Princeton.

Apesar de os protestos serem pacíficos, o Governo dos Estados Unidos adoptou, no entender destas organizações, uma “abordagem de mão pesada” em relação a estas manifestações, com as autoridades a utilizar a força “com bastante frequência”, lê-se no relatório, que também alerta para o aumento da violência e intimidação armada por parte de actores individuais contra estes manifestantes — como atropelamentos premeditados, muitas vezes associados a grupos como o KKK.

“Tem havido algumas manifestações violentas e estas tendem a obter muita cobertura mediática”, afirma Roudabeh Kishi, directora de investigação e inovação do ACLED, ao Guardian. “Mas se olharmos para todas as manifestações que acontecem, são esmagadoramente pacíficas”, acrescenta.

Entre o final de Maio e o final de Agosto, os investigadores contabilizaram 7750 manifestações associadas ao movimento Black Lives Matter em mais de 2000 locais diferentes nos Estados Unidos e concluíram que as autoridades governamentais apresentaram uma maior tendência para intervir em protestos do movimento Black Lives Matter do que noutras manifestações.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nesses protestos, as autoridades recorreram mais ao uso da força, nomeadamente à utilização de bastões, gás lacrimogéneo, balas de borracha ou gás pimenta, aponta o documento. O relatório indica ainda que, neste Verão, foram registados 392 incidentes em que as autoridades utilizaram a força contra manifestantes do movimento Black Lives Matter.

A intervenção violenta também atingiu os jornalistas que cobriam esses eventos: aconteceu em pelo menos 100 situações, de acordo com a investigação. A resposta violenta das forças governamentais não tornou os protestos mais pacíficos, conclui o relatório.