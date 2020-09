Na primeira visita pós-confinamento, o Papa visita Assis

O papa vai deslocar-se a Assis (centro de Itália) no início de Outubro, na sua primeira visita fora do Vaticano desde que o Estado e Itália entraram em confinamento no início de Março, devido à pandemia da covid-19.

A visita à terra natal do seu santo homónimo, Francisco, está prevista para 3 de Outubro e o Papa deve assinar a encíclica Fratelli tutti... (Irmãos todos…), disse neste sábado o Vaticano.

Na carta aos bispos, Francisco deverá, segundo a agência de notícias Associated Press, destacar o valor das relações fraternas durante e depois da pandemia.

“Devido à situação sanitária, é desejo do Santo Padre que a visita seja realizada em privado, sem a participação dos fiéis”, referiu o Vaticano.

As encíclicas expõem os pontos de vista do Papa sobre questões importantes e geralmente moldam o ensino e a política católica.

O Papa Francisco tem chamado a atenção em numerosas ocasiões para o facto de a pandemia ter revelado como a existência pode ser frágil e para a importância de as pessoas se unirem e se ajudarem umas às outras, destacando o caso dos mais necessitados.

Francisco celebrará missa junto ao túmulo de São Francisco e depois assinará a nova encíclica.

Este ano pode ser o primeiro em décadas em que um Papa não faz uma peregrinação ao estrangeiro.

No dia 2 de Setembro, o Papa retomou as audiências gerais com os fiéis, após uma interrupção de seis meses devido às restrições determinadas para evitar a propagação da pandemia.