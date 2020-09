O seu filho vai para o 1.º ciclo? Dicas para o primeiro dia de escola

Durante as próximas semanas milhares de crianças vão ter o seu primeiro dia de aulas a tempo inteiro. É um importante passo na vida, quer dos nossos pequeninos, quer na nossa enquanto pais, por isso, é normal que ambas as partes se sintam um pouco nervosas.

Aqui ficam algumas sugestões para que este processo se possa tornar mais fácil para nós e para eles. Independentemente da forma como a escola se organiza, existe muito que nós podemos fazer para que o primeiro dia corra bem e seja um sucesso.

Nas semanas antes:

O que esperar desta nova aventura? Uns dias antes, pode ser até quando iniciamos as compras do material escolar, dedique algum tempo a explicar ao seu filho o que pode esperar, o que é suposto acontecer. É importante explicar o que é isso de ter aulas o dia inteiro! Durante as brincadeiras tente criar cenários de sala de aula e fale de uma forma entusiasmada acerca das actividades que as crianças fazem na escola.

Algumas crianças podem ficar confusas ou sentirem-se nervosas acerca das novas regras da escola e da sala de aula com que vão ter de lidar. Faça com que o seu filho perceba que tipo de regras vão ser e o que eles devem esperar – por exemplo: o que significa quando toca a campainha para entrar nas aulas?

Na noite anterior:

Deixe tudo pronto – verifique se deixou todas as roupas necessárias (a que vai vestir e as das actividades extra curriculares, se for o caso) e devidamente etiquetadas para que não se percam. Ao deixar tudo pronto na noite anterior vai libertar tempo da manhã seguinte, tornando-a menos stressante e óptima para uma última conversa ou para um pequeno-almoço especial.

Fale acerca do dia entusiasmante que se aproxima — relembre o seu filho acerca das actividades divertidas que vai fazer na escola, mas fale-lhe também acerca de pormenores que por vezes esquecemos, como “o que faço se me dá vontade de fazer xixi?”.

No primeiro dia de escola:

Garanta que sai de casa com tempo suficiente para chegar à escola — apressar a família para sair de casa de manhã faz parte de ser pai, mas no primeiro dia chegar a tempo e horas, um pouco mais cedo até, vai permitir que este momento se torne numa experiência agradável para si e para o seu filho.

Tire uma fotografia — é o primeiro dia de aulas é um momento muito importante para ele e para si!

Diga “olá” aos outros pais. É possível que já conheça alguns do pré-escolar, caso não conheça vá ter com eles e cumprimente-os. Conhecer outros pais é um grande apoio para várias situações e dependendo de com quem o seu filho vai fazer amizades, pode vir a ter de lidar com esses mesmos pais diversas vezes durante os próximos quatro anos.

Planeie algo para fazer — caso não tenha de ir logo para o trabalho, pode ser uma boa ideia ter algo para fazer que não o deixe pensar em como a adaptação do seu filho estará a correr. Assim o seu filho vai estar a divertir-se e o pai ou a mãe não vai estar demasiado preocupado com o que se está a passar e que está fora do seu controlo.

O que vem a seguir... Ansiedade por causa da separação

Esta ansiedade pode ser muito real, quer para os pais quer para os filhos. Porém se se preparar para o momento da despedida de manhã, à porta da escola, este momento não se tornará traumático. Por exemplo, mostre ao seu filho que confia no(a) professor(a) — crie uma relação inicial com o(a) professor(a) em frente ao seu filho e mostre-lhe que ele pode confiar nesta pessoa nova, ou traga a fotografia da professora para casa, pendure no frigorífico e tente integrá-la como elemento da família nas conversas às refeições. Outra coisa importante, resista à tentação de voltar atrás para espreitar se o seu filho está a fazer, na esperança que ele não note… Vai correr mal!

Tempo extra em casa

Quando for buscar o seu filho garanta que chega um pouco mais cedo para evitar que seja a última criança a sair da escola (para os mais inseguros ou que estão a viver outros momentos de mudança ao mesmo tempo, isso pode alimentar a fantasia de que se esqueceu dele).

É normal a criança sentir muita fome quando terminam as aulas, por isso, se conseguir, leve-lhe um snack saudável para que coma no carro a caminho de casa e enquanto conversam, acerca do dia. Caso a criança não queira falar, não force.

Quando chegarem a casa, permita ao seu filho que descanse um pouco, de preferência num abracinho reconfortante.

Boas aulas!!!