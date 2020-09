Pico, a sombra do futuro

Nem sequer precisaria de ser a mais alta. Basta-lhe ser o Pico para escorrerem nela todas as montanhas que habitamos, incluindo as suas seis companheiras do céu que fomos atravessando pelos caminhos deste Verão, do Açor aos Açores. Misteriosa e mágica? Sagrada ou Atlântida? Transparente de tão negra? Nenhum outro pico se poderia chamar simplesmente Pico.