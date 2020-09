Morraceira, uma ilha de sal (e não só)

Ugalho nas mãos, calções de ganga, t-shirt branca e meias cor de laranja, Pedro Oliveira está na sua marinha a puxar o sal. Há vários montes já alinhados — “pouco”, diz o marnoto de 41 anos, estes dias um pouco desanimado. Há dois ou três anos ainda acreditava que seria possível diversificar a oferta das salinas da Figueira da Foz, agora duvida. Houve, diz, um interesse, até do município, em desenvolver infra-estruturas e criar serviços turísticos, mas de lá para cá nada. E a maioria dos marnotos, nota, “estão envelhecidos, na casa dos 60, 70 anos, não têm essa visão”. Para Pedro, que foi gestor até descobrir este “ecossistema espectacular, lindíssimo, desaproveitado” — “eu não herdei marinhas”, sublinha — esse não é projecto enterrado, apenas adiado. “Era mais fácil fazer em conjunto”, nota, “mas vou fazendo o meu caminho”. Desenvolveu os seus produtos — da flor do sal à salicórnia — e não desistiu de desenvolver a área de gastronomia e lazer (o exemplo de Aveiro paira). “Neste ecossistema brutal, há mais produtos e serviços a oferecer além do sal, embora este seja o dominante.”

