No Cabedelo, pranchas ao alto

É da extremidade norte de Buarcos que sai a onda direita mais longa da Europa, vinda do Cabo Mondego. É em Buarcos que Gonçalo Cadilhe vive agora. “Fui-me aproximando de Buarcos”, nota o viajante-escritor, que nasceu e cresceu “ao lado da praça de touros”, no Bairro Novo. E não por acaso. “Sempre fiz surf, é a minha paixão mais coerente.” Agora, as ondas mais consistentes de Portugal — um quilómetro delas: “vão quebrando ao longo da costa, são perfeitas e repetem-se” — são o seu quintal — e ele é embaixador da iniciativa Surf no Crowd. São ondas para surfistas experientes, avisa. Para “principiantes e intermédios”, as melhores são as do Cabedelo, a sul — onde se espera ainda a prometida iluminação nocturna que vai permitir surfar 24 horas por dia, sempre que o mar apresentar condições, “e pôr a Figueira nas bocas do mundo”.

