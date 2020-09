Estarreja: na terra de Egas Moniz, a natureza também é digna de prémio

O calor intenso que se fazia sentir naquele final de manhã de Julho obrigou-nos a trocar as bicicletas pelo veículo eléctrico, mas não conseguiu beliscar nem um pouco a aventura. Ao longo de uma paisagem onde a água doce do Rio Vouga se encontra com a água salgada da Ria de Aveiro, explorámos cenários feitos de campos agrícolas, caniçais e esteiros. E com direito a apreciar várias espécies vegetais e animais. Foram oito quilómetros de viagem em profundo contacto com a natureza e que deixaram vontade de regressar. Não só para conseguir levar por diante o desafio das duas rodas, mas também para explorar os restantes sete percursos de natureza que integram a rede Bioria. Cada um deles com as suas próprias especificidades e atractivos, mas um ponto em comum: são verdadeiros santuários naturais.

