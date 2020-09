Portugal banaliza Croácia no arranque da Liga das Nações

A selecção portuguesa derrotou neste sábado, no Estádio do Dragão, a Croácia por uns expressivos 4-1. Num jogo em que foi sempre superior, Portugal estreou-se, assim, da melhor forma numa Liga das Nações na qual compete na qualidade de detentor do título.

Depois de uns primeiros 10 minutos de maior contenção, a selecção nacional tomou conta do jogo e iniciou, entre os 15 e os 30 minutos, um recital de oportunidades de golo, que incluiu três bolas nos ferros.

Aos 41’, porém, João Cancelo marcou mesmo, com um grande remate de fora da área, e a Croácia foi para o intervalo em desvantagem no marcador.

No segundo tempo, a Croácia manteve o plano de jogo e acabou por pagar a factura. Diogo Jota, em cima da hora de jogo, elevou para 2-0, após assistência de Raphael Guerreiro, e aos 70’ foi a vez de João Féliz se estrear a marcar pela equipa A, com um remate de fora da área.

O melhor que os croatas, vice-campeões do mundo, ainda conseguiram reduzir, aos 90’, numa boa triangulação concluída por Petkovic. Isto já depois de Portugal ter lançado em campo Francisco Trincão, Sérgio Oliveira e André Silva.

Só que os argumentos ofensivos de Portugal não tinham terminado ainda. Na sequência de um canto, André Silva desviou ao segundo poste e fez o 16.º golo da conta pessoal com a camisola da selecção.

Com este triunfo, a equipa portuguesa assume o comando do Grupo 3 da Liga A, com os mesmos três pontos da França, que venceu na Suécia por 0-1.