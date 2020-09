Fernando Santos diz que selecção “correspondeu a 100%”

Depois dos treinos realizados durante a semana, Fernando Santos não ficou minimamente surpreendido com a exibição portuguesa frente à Croácia (4-1), no arranque da defesa do título da Liga das Nações. No final do encontro, o seleccionador nacional garantiu que Cristiano Ronaldo não “tem nenhuma lesão” e que poderá estrear-se pela equipa na partida com a Suécia, na próxima terça-feira.

“Aquilo que os jogadores fizeram durante a semana dava-me indicações de que iriam fazer uma boa exibição”, referiu o treinador português na flash-interview da RTP após o encontro. “A equipa conhece-se bem e correspondeu a 100%”, reforçou.

Em relação à titularidade de Anthony Lopes na baliza portuguesa em detrimento de Rui Patrício, o seleccionador nacional considerou esta opção natural face às circunstâncias dos dois jogadores. “Para mim, Anthony Lopes não foi surpresa nenhuma, pelo que tem demonstrado nos treinos. O Rui já não joga há 3 semanas e veio de férias”, explicou.

Em relação à ausência de Cristiano Ronaldo, Fernando Santos garantiu que se o jogador da Juventus estivesse em condições teria alinhado, recusando ter poupado a estrela portuguesa, que se queixou de uma infecção no pé.

“Ele [Ronaldo] sente-se muito melhor, vai treinar amanhã [este domingo], segue connosco para a Suécia e logo se verá”, avançou, sublinhando que o atacante “não tem nenhuma lesão”.

Diogo Jota que se estreou a marcar na selecção principal, não esconde ter cumprido “um sonho de pequenino”, enquanto João Cancelo, que também marcou, salientou o “grande jogo” de Portugal.