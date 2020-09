Fábio Silva muda-se do FC Porto para o Wolverhampton por 40 milhões

O FC Porto concretizou neste sábado a principal venda da temporada no futebol português, ao acertar com o Wolverhampton a transferência do passe de Fábio Silva a troco de 40 milhões de euros. O jovem avançado, de 18 anos, junta-se, assim, à armada portuguesa do clube britânico.

A possibilidade de os “dragões” colocarem no mercado algumas das pérolas da formação já tinha sido aventada antes, a começar por elementos do sector defensivo. Nomes como os de Diogo Leite e Tomás Esteves foram colocados na linha da frente na folha das vendas, para conduzir ao equilíbrio financeiro de que o clube precisa.

Acabou por ser outra a (primeira) solução encontrada. Fábio Silva, que tinha assinado com o FC Porto, em Novembro do ano passado, um contrato até 2022, elevando a cláusula de rescisão para 125 milhões de euros, vai rumar à Premier League para ser orientado por Nuno Espírito Santo.

Numa altura em que os “dragões” continuam a reforçar o plantel, depois das contratações de Cláudio Ramos, Carraça, Zaidu e Taremi, a venda de Fábio Silva poderá ajudar também a manter alguns dos pesos-pesados das últimas épocas, que têm mais mercado além-fronteiras, como Alex Telles, Jesús Corona ou Otávio.

Fábio Silva, que será o nono jogador português do Wolverhampton, apontou três golos em 21 jogos pela equipa principal do FC Porto na época passada. Agora, assina um contrato de cinco temporadas com o clube britânico, tornando-se na quarta maior venda da história do FC Porto, juntamente com Hulk (em 2013, Zenit) e Falcao (em 2012, Atlético Madrid).

O negócio já foi oficializado pelos “dragões”, num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), e também confirmado pelo Wolverhampton. “Já seguíamos o Fábio há algum tempo. É um jogador que só precisa de alguns minutos para mostrar o talento que tem”, explicou Jeff Shi, presidente executivo dos “wolves”.

“O nosso treinador acredita que esta é uma contratação importante, que vai ajudar a equipa já nesta temporada. O timing do negócio é semelhante ao do ano em que contratámos Rúben Neves. Esperámos pelo momento certo para termos um jogador de elevada qualidade ao preço justo”, concluiu.