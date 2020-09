Cristiano Ronaldo falha jogo com a Croácia devido a lesão

Cristiano Ronaldo vai falhar o jogo deste sábado entre Portugal e Croácia, da Liga das Nações de futebol, devido a lesão. O avançado já foi excluído da lista final de 23 jogadores inscritos, juntando-se assim a Renato Sanches, que há dias foi igualmente dispensado por motivos físicos.

O capitão da selecção nacional tem-se debatido com um problema num dedo do pé direito (uma infecção, mais concretamente) e vai estar ausente na primeira jornada da Liga das Nações, no Estádio do Dragão, no Porto, em que Portugal começa a defender o título conquistado em 2019.

Fernando Santos ainda aguardou o máximo possível, mantendo em aberto na conferência de imprensa de lançamento do jogo, uma decisão sobre a utilização ou não de Cristiano Ronaldo, mas vai ter mesmo de encontrar uma alternativa ao goleador da Juventus. João Félix e André Silva, no eixo do ataque, configuram uma das soluções mais prováveis.

O encontro Portugal-Croácia tem início agendado para as 19h45, no Estádio do Dragão, e terá arbitragem do italiano Davide Massa. Esta partida assinala o regresso das selecções ao activo, depois da longa paragem imposta pela pandemia de covid-19, sendo que na próxima terça-feira o actual detentor da Liga das Nações jogará em Solna, diante da Suécia.