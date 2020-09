Marxismo, tendência punk

A pergunta da realizadora Susana Nicchiarelli, depois de Nico 1988, filme que abriu a secção Horizontes em Veneza 2017, continua a ser: porquê e como fazer hoje um filme de época? Miss Marx, que traz a realizadora italiana ao concurso da 77.ª edição de Veneza, volta a ser um retrato individual com grupo em fundo, e volta a ter como protagonista uma personagem de vibrante intemporalidade. Isto é: com uma vida que sobra para o presente.

Em Nico, 1988, filme anterior de Nicchiarelli, era através da intérprete da voz dos Velvet Underground, Trine Dyrholm, nada parecida com Christa Paffgen, dita Nico (nem a semelhança se forçava), que o filme permitia experimentar a desadequação física e mental de um dos ícones da Factory de Warhol. E resgatava-se assim o espectáculo ao carnaval de imitações.

Miss Marx é um filme sobre a filha mais nova de Karl Marx, Eleanor, activista pelos direitos dos trabalhadores, pela igualdade entre homens e mulheres, sufragista, tradutora de Flaubert e de Ibsen, que se suicidou em Londres em 1898, aos 43 anos (sim, o seu mote desde criança era “go ahead”).

Romola Garai, actriz britânica, que a interpreta, é uma espécie de enviada ao corpo e ao tempo de Eleanor, o final do século XIX, como tradutora ou repórter das contradições dessa era, dos seus pecadilhos, dos segredos familiares, e das contradições entre a vida privada e a vida pública dos outros protagonistas desse bando de utópicos a que também pertencia Friedrich Engels (a realizadora teve acesso às cartas que os Marx escreviam uns aos outros, de pai para filhas e entre as irmãs, e assim entrou no ambiente familiar, e é dessa pesquisa que vêm os diálogos; nesse sentido, “tudo o que é dito é verdade”).

Mas voltando a Romola Garai: várias vezes parece falar ao espectador directamente do século XIX, e está inundada de uma palpável agitação, misto de alegria e entrega, de tristeza e decepção, como se se lesse na personagem, no falhanço da sua vida privada, o seu casamento por exemplo, a consciência de uma negociação turbulenta e por fechar com futuro. “Achamos que o século XIX está muito distante de nós, mas pelo contrário, é um século muito moderno, está muito próximo. Eu por exemplo senti-me muito próxima” das personagens, dizia a realizadora em conferência de imprensa.

E é por isso que entre os anacronismos a que o filme se permite, como insinuar o presente entre as imagens e fotos do século XIX, está – e ainda assim não dá para fazer equivalência com o champanhe de Marie Antoinette, de Sofia Coppola – o punk como música para as danças de Eleonor Marx. A música vem dos nova-iorquinos Downtown Boys, punk bastante ortodoxo, ou não tivessem eles um álbum intitulado Full Comunism. Cabe-lhes uma versão do Dancing in the Dark, de Springsteen, para o genérico final. Aquela canção sobre fagulhas que temos de fazer cintilar na escuridão.

Ferrara, Dafoe, covid-19

A pergunta de Abel Ferrara é: como fazer um documentário sobre como fazer um documentário?

Ele lembra-se que em Fevereiro deste ano, entre os milhares de jornalistas que assistiam ao Festival de Berlim, havia “uma máscara” apenas. Duas semanas depois, o mundo fechava-se em casa. Nesse momento Abel tinha em mãos, como proposta de carta branca, aquilo que um cineasta mais gosta de ouvir, “faz o que quiseres”. Seria um documentário sobre a sua relação artística e pessoal com o actor Willem Dafoe.

As câmaras em Berlim, onde os dois tinham apresentado a sua mais recente cumplicidade, Siberia, ainda os captara a falar um sobre o outro. Por exemplo, Dafoe a dizer que do que gosta mesmo na direcção de Ferrara não são tanto as questões que tenham a ver com a psicologia das personagens, porque ele gosta “de desaparecer” nas acções, mas as questões que impliquem com os enquadramentos, com a mise-en-scène. “O que me faz sentir também como um cineasta”, estando “sempre dentro e fora”, explica no filme.

Foi tudo o que sobrou de Berlim antes de ser declarado o lockdown. Como continuar?

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto Sportin' Life, de Abel Ferrara DR

O documentário, que se chama Sportin’ Life, apresentado em Veneza fora de concurso e na ocasião de atribuição ao cineasta do Glory to the Filmmaker Award, teve de encontrar outros caminhos. Ferrara virou-se para a internet, para a televisão, com as imagens dos infectados com a covid-19 e dos cadáveres na vala comum em Nova Iorque; para as declarações de Trump, aquelas de que o vírus “will disappear”, como um milagre “it will disappear”; filmou de sua casa as ruas de Roma, cidade onde habita; virou-se para dentro, olhou para as imagens de concertos da sua banda de rock e blues e para os seus filmes, vários deles, sendo eloquente a passagem de The Addiction (1995) sobre o Mal.

Sportin’ Life são 60 minutos caóticos. Destila aquele sentimento, que está em muitos filmes do italo-americano, de qualquer coisa de terminal ou que ainda não chegou a existir. O material estrebucha para se estruturar, para ser filme. Isso de não ser nada já é alguma coisa. É Ferrara. Alguém que tem uma natureza obsessiva, “addicted”, viveu muito pacificado o seu confinamento a montar Sportin’ Life no seu estúdio privado, testemunhou Christina Chriac, actriz, mãe da sua filha.