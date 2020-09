30 anos depois, O Padrinho vai ter um novo final

No ano em que se comemoram três décadas passadas desde o fim da trilogia O Padrinho, o nosso olhar perante o desfecho da saga de Michael Corleone vai alterar-se. Assim o depreendemos ao receber o anúncio de que está a ser preparada, para estreia em Dezembro nos cinemas e posterior edição em DVD e streaming, uma nova versão, restaurada, de O Padrinho: Parte III. Foi baptizada pelo seu realizador, Francis Ford Coppola, como Mario Puzo’s The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone.

Com um elenco onde encontrávamos Al Pacino, Diane Keaton e Talia Shire, vindos dos filmes anteriores, e a novata Sofia Coppola, a então adolescente filha do realizador, O Padrinho: Parte III estreou-se em 1990, 18 anos depois do primeiro filme da saga (O Padrinho: Parte II chegou em 1974). Nele, encerra-se a saga com a tentativa de Michael Corleone se afastar, e afastar a família, do mundo do crime de que se tornara soberano. Com a nova montagem, concretiza-se o desejo, alimentado há algum tempo por Coppola, de melhorar aquelas que considerava as fraquezas do filme que, de resto, é visto como uma obra menor perante os seus dois antecessores.

Francis Ford Coppola, que trabalhou ao longo dos últimos seis meses com a equipa da sua produtora, a Zoetrope Films, revelou ter criado nesta nova versão do último filme da trilogia “um novo início e fim”, tendo igualmente reorganizado “algumas cenas, planos e deixas musicais”. Estas alterações, bem como o restauro da imagem e do som operados, levam Coppola a afirmar, citado pela Variety, que estaremos perante “uma conclusão mais adequada de O Padrinho e o O Padrinho: Parte II”. A produtora responsável pela nova edição, a Paramount, afirmou em comunicado, esta quinta-feira, que a nova versão concretiza aquela que era a intenção original de Coppola e do escritor Mario Puzo, autor de O Padrinho, o romance publicado em 1969 que ganharia vida em tela três anos depois.

Não é a primeira vez que Francis Ford Coppola regressa à sua obra passada e intervém nela. Apocalypse Now, o filme estreado em 1979 que sucedeu a O Padrinho: Parte II na sua filmografia, já foi alvo de duas novas versões: Apocalpyse Now Redux (2001) e Apocalypse Now Final Cut (2019). No mesmo ano, foi apresentado The Cotton Clube Encore, revisitação a The Cotton Club, filme estreado em 1984 e inspirado no mítico clube jazz nova-iorquino dos anos 1930.