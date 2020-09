É tempo de acordar

Capa do álbum Untitled (Black Is) dos Sault

O mistério fascina. Admito o fraquinho, partilhado por meio mundo, que nada há de singular nisto: na era em que tudo se sabe, seja na música, na literatura e até na vida, os enigmas dão novo alento — e tantas vezes torço para que nunca sejam desvendados. Vem este pequeno devaneio a propósito do que tem andado nos meus ouvidos neste Verão: os gritos de contestação e celebração dos Sault, que em Junho lançaram Untitled (Black Is), editado pela britânica Forever Living Originals, disponível para descarregamento gratuito. Partilharam então a seguinte nota de intenções: “Para marcar o momento em que nós como pessoas negras, e de origem negra, estamos a lutar pela nossa vida. RIP George Floyd e todos aqueles que sofreram com a brutalidade policial e racismo sistémico. A mudança está a acontecer.”