Investigadores portugueses dão o nome do vocalista dos Metallica a nova espécie de víbora africana

A aparência “radical” da serpente valeu-lhe um nome inspirado no vocalista e guitarrista dos Metallica, James Hetfield. Fique a conhecer a Atheris hetfieldi que se junta às 17 espécies já conhecidas do género de víboras venenosas Atheris, endémico de África. É uma víbora venenosa com cerca de 50 centímetros, uma robusta cabeça triangular, olhos grandes, com escamas de cores brilhantes e que habita a base de um vulcão da ilha do Bioco, na Guiné Equatorial.

