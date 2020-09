DGS recua e acaba com isolamento obrigatório de crianças em casas de acolhimento

A directora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou na conferência de imprensa desta sexta-feira que as crianças e jovens em perigo que estão à guarda de instituições “vão ficar isentas de qualquer tipo de quarentena”, uma vez que, com o início das aulas, “a comunidade para onde as crianças vão é aberta ao exterior”.

Em causa está a orientação técnica para isolar durante 14 dias quem chega pela primeira vez a uma estrutura residencial ou a uma delas regressa após uma ausência que até pode ser inferior a 24 horas, mesmo com teste negativo de covid-19. Graça Freitas informou esta tarde que a nova versão vai ser publicada “muito brevemente”. “É mesmo muito brevemente, só não lhe posso dizer a hora exacta”, referiu.

A norma, assinada por si no dia 23 de Julho, foi chegando às estruturas de acolhimento residencial através do Instituto de Segurança Social, entidade que tutela o sistema de protecção de crianças e jovens. E, já no dia 25 de Agosto, foi alvo de uma queixa à Provedoria de Justiça apresentada pela comissão instaladora da AjudAjudar. Os membros desta nova associação alegam que viola a Convenção dos Direitos da Criança, a Constituição da República Portuguesa e a Lei de Protecção de Crianças e Jovens e pedem que se tenha em conta a especificidade destas crianças e jovens.

É como se estas crianças e jovens formassem comunidades fechadas, como idosos em lares ou unidades de cuidados continuados, toxicodependentes ou reclusos em prisões regionais ou nacionais. E não comunidades abertas, com idas à família e à escola. Estas crianças e jovens têm projectos de vida que passam por regressar à família de origem, integrar uma família adoptiva ou autonomizar-se.

Desde que o assunto veio a público, sucedem-se as reacções de protesto de defensores dos direitos da infância e juventude. Diversos partidos com assento na Assembleia da República questionaram a orientação. A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens sugeriu que se alterasse para “salvaguardar o superior interesse das crianças”. O ISS afiançou que a orientação técnica se encontrava em processo de actualização. E a directora-geral da saúde declarou que só a revogaria caso se viesse a alterar a evidência científica acerca do período de incubação de 14 dias do novo coronavírus. Admitia apenas mexer nas “condições de conforto” do isolamento.

Esta sexta-feira, Graça Freitas anunciou que, afinal, a orientação técnica vai mudar, no sentido de libertar do isolamento profiláctico quem, como as crianças e jovens em acolhimento residencial, entra e sai “de comunidades que são abertas”. “Uma vez que no início das aulas a comunidade para onde estas crianças vão é uma comunidade aberta ao exterior, as crianças vão ficar isentas de fazer a quarentena, uma vez que vão entrar e sair da instituição como qualquer outra pessoa”, disse. Esta declaração faz antever que se manterão as quarentenas obrigatórias nas comunidades fechadas, como lares de idosos, unidades de cuidados continuados, prisões.

Com José Volta e Pinto