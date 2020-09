DGS publica regras para as escolas: só devem encerrar em situações de alto risco

“O encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino só deve ser ponderado em situações de elevado risco no estabelecimento ou na comunidade. Esta medida apenas pode ser determinada pela Autoridade de Saúde Local, envolvendo na tomada de decisão as Autoridades de Saúde Regional e Nacional”, diz o documento publicado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) com indicações de como as escolas e outros espaços de ensino devem agir perante casos suspeitos ou confirmados de covid-19.

O referencial, publicado esta sexta-feira, refere que existem outras medidas de protecção que podem ser tomadas pelas autoridades de saúde locais, como o encerramento de uma ou mais turmas ou de parte do espaço escolar. “A Autoridade de Saúde pode determinar, além das medidas individuais a adoptar pelos contactos, outras medidas colectivas a aplicar pelo estabelecimento de educação ou ensino, em obediência do Princípio da Proporcionalidade”, explica a DGS no referencial.

O documento está dividido em vários capítulos, de acordo com a situação que a escola possa enfrentar. Um caso suspeito, um caso confirmado ou até uma situação de surto. O isolamento do aluno que apresenta sintomas compatíveis com a infecção provocada pelo SARS-CoV-2, o contacto com o SNS 24 e autoridades de saúde locais e a desinfecção dos espaços são regras básicas para todas elas, lembra a DGS.

“As medidas apresentadas têm como base os princípios de evidência e conhecimento científico, bem como a evolução da situação epidemiológica, não dispensando, contudo, a consulta e cumprimento da legislação em vigor ou outras orientações específicas para os estabelecimentos de educação ou ensino” salienta a DGS na nota explicativa.

Durante a tarde, na conferência de imprensa de balanço da pandemia em Portugal, a directora-geral da Saúde já tinha sido questionada sobre o regresso às aulas. Graça Freitas explicou que a orientação geral visa uma actuação “muito focada” e “cirúrgica”, com uma “actuação muito rápida, um fluxo de comunicação muito grande entre a escola, os educadores, as autoridades de saúde e os outros membros que intervêm nestas situações para permitir encontrar os contactos próximos ou de alto risco de um caso”.



“A nossa acção será tão focada, orientada e proporcional quanto possível. Fechar o menos possível”, disse. “E fechar o menos possível e do ponto de vista físico: ou de uma sala, ou de uma ala ou zona da escola, em situações extremas uma escola. Essa decisão tem de ser tomada pela autoridade de saúde local, regional e e nacional e não implica a interrupção do ano lectivo. Implica passar de um nível de ensino presencial para outro nível de ensino.”

As medidas deverão ser proporcionais à situação. E perante um caso suspeito de um aluno, professor ou auxiliar, a primeira medida é o isolamento e a activação do plano de contingência. Referem as regras que caso se trate de um menor, este deve ser acompanhado por um adulto até à sala de isolamento e que o encarregado de educação deve ser contactado de imediato de forma a dirigir-se à escola, preferencialmente em viatura própria.

O passo seguinte deve ser o contacto para a linha SNS24 ou outra semelhante. Deve ser feito pelo encarregado de educação, mas também ser feito pela escola se essa autorização tiver sido dada. Fica o aviso da DGS: “Se o encarregado de educação não contactar o SNS24 ou outras linhas criadas para o efeito, a Autoridade de Saúde Local deve ser informada da situação pelo director ou ponto focal do estabelecimento de educação ou ensino.”

Se o caso for considerado suspeito, é a linha de triagem de define o encaminhamento a dar: isolamento em casa, ir a uma área dedicada covid num centro de saúde ou as urgências. A autoridade de saúde local deve ser contactada e será ela a prescrever o teste e a dar indicações ao caso suspeito ou encarregado de educação como agir. Cabe também a esta entidade fazer uma avaliação rápida do risco para decidir que medidas tomar, como o isolamento de contactos. Se a análise vier a confirmar doença passa-se à parte dos inquéritos epidemiológicos, rastreio de contactos e avaliação ambiental.