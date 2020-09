Por detrás da máscara e com colete à prova de bala: o primeiro dia de Rui Pinto na sala do tribunal

Os olhos fixavam com atenção a porta de entrada da sala. Sentado na última cadeira do banco dos arguidos, Rui Pinto aguardava pacientemente pelo início do julgamento e assistia à entrada dos jornalistas. Com o tradicional cabelo eriçado, uma camisa com as mangas arregaçadas e ténis azuis, olhava para a sala de julgamento onde se irá defender até pelo menos Dezembro dos 90 crimes de que é acusado pelo Ministério Público.

