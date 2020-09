Covid-19. Portugal com mais quatro mortes e 406 casos de infecção. Casos activos ultrapassam os 15 mil

Portugal registou esta sexta-feira mais quatro mortes e 406 casos de infecção pelo novo coronavírus, o que corresponde a um aumento de 0,7%. No total, contabilizam-se 1833 óbitos e 59.457 casos confirmados desde o início da pandemia. Recuperaram da doença mais 149 pessoas relativamente ao dia anterior, contabilizando-se agora um total de 42.576 recuperados. O número de casos activos ultrapassou nesta sexta-feira a fasquia dos 15 mil: são agora 15.048 casos activos, mais 253 do que na quinta-feira — número que resulta depois da subtracção do número de recuperados e de óbitos ao total de infecções. Este é o número de casos activos mais elevado desde 23 de Maio, dia em que se contabilizaram 21.464.

Dos 406 novos casos, 194 (48%) foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo e 152 (37%) na região Norte. As quatro mortes registadas nas últimas 24 horas foram todas identificadas em Lisboa e Vale do Tejo. Os dados constam do boletim epidemiológico desta sexta-feira divulgado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Encontram-se internadas 339 pessoas (mais cinco do que na quinta-feira), das quais 40 em unidades de cuidados intensivos (menos quatro do que no dia anterior).

As quatro vítimas mortais identificadas nas últimas 24 horas eram do sexo feminino, três delas com idade entre os 70 e os 79 anos e uma com mais de 80 anos — sendo esta a faixa etária mais afectada em termos de mortes.

A zona do país mais afectada pela pandemia continua a ser a região de Lisboa e Vale do Tejo, que regista 30.609 casos acumulados de infecção. Segue-se o Norte, com 21.454 casos; o Centro, com 4903 casos (mais 43 do que no dia anterior); o Algarve, com 1150 casos (mais nove); e o Alentejo com 959 casos (mais sete nas últimas 24 horas). O arquipélago dos Açores mantém-se com um total de 216 casos de infecção e a Madeira contabiliza agora 166 casos (mais um do que na quinta-feira).

O Norte é a região com o maior número de mortes por covid-19, com um total de 849 desde o início da pandemia. A região de Lisboa e Vale do Tejo registou até esta sexta-feira 677 óbitos, seguindo-se o Centro, com 253 mortes, o Alentejo, com 22 óbitos, e o Algarve, com 17 mortes por covid-19. Há quatro dias consecutivos que Lisboa e Vale do Tejo é a única região do país a registar vítimas mortais por covid-19, tendo contabilizado, desde o dia 31 de Agosto, 14 óbitos.

Percentagem de testes positivos em Agosto foi de 2,8%

A secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, informou esta sexta-feira na conferência de imprensa de actualização da situação da pandemia de covid-19 em Portugal que Agosto foi o mês que apresentou a taxa de positividade de testes mais baixa: 2,8% do total de testes realizados.

Jamila Madeira sublinhou a tendência de aumento de casos diários verificada nos últimos dias: “Não sendo exclusivo do nosso país, no contexto europeu merece preocupação e um reforço do apelo à importância do cumprimento de todas as medidas preventivas.”

Ainda assim, a secretária de Estado salientou que o número de doentes internados e em unidades de cuidados intensivos se mantém “estável”, bem como os surtos, que continuam “bem identificados”.