Teresa Almeida e Ceia da Silva avançam para as CCDR de Lisboa e Alentejo e Algarve

A presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo, Teresa Almeida, vai recandidatar-se ao cargo que desempenha desde Julho de 2019. A escolha da socialista, antiga governadora civil de Setúbal terá partido de Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa. Teresa Almeida foi directora do Departamento do Urbanismo do município lisboeta.

