Arrancou a Festa do Avante! com os comunistas empenhados em cumprir as regras de segurança

Arrancou a 44.ª edição da Festa do Avante! com a organização do PCP empenhada em cumprir e fazer cumprir a normas impostas pela Direcção-Geral de Saúde (DGS).

As portas abriram às 16h. Ninguém entrava sem máscara protectora colocada no rosto. Os porteiros pediam às pessoas que mantivessem a distância e que colocassem gel desinfectante nas mãos antes de entrarem no espaço. Os visitantes iam cumprindo todas as indicações que lhes eram dadas.

No interior do recinto, as muitas colunas de som disparam música sem parar, mas não só: “Por favor, use máscara nos locais indicados. Cumpra as regras de segurança”, ouve-se repetidamente.

O espaço da Quinta da Atalaia, no Seixal (30 hectares) tem este ano mais 10 mil metros quadrados abertos ao público para permitir uma melhor circulação e espaçamento entre os 16.563 visitantes autorizados pela DGS (nos anos anteriores eram cerca de 100 mil).

O PCP ainda não revelou o número de entradas permanentes (ingresso para os três dias) e bilhetes diários que vendeu, mas, nesta sexta-feira a meio da tarde, a lotação parecia muito longe de estar esgotada.

O ambiente é de festa, embora não tão exuberante como em anos anteriores. Há um notório cuidado dos visitantes em evitar ajuntamentos. Ainda antes de as portas se abrirem e já no interior da Quinta da Atalaia há um notório sentimento de revolta dos comunista relativamente às críticas que foram feitas ao evento. Muitas das conversas andam à volta disso.

Nos três grandes palcos há lugares sentados, o maior tem duas mil cadeiras com um espaço de dois metros entre cada uma e este ano foi criada a figura de assistente de plateia, cujo trabalho é encaminhar às pessoas nas entradas e saídas dos concertos ou outras iniciativas com público e assegurar que os espectadores cumprem as regras de segurança estabelecidas. Após cada espectáculo, as cadeiras serão desinfectadas. No espaço dos concertos não é permitido o consumo de álcool.

A sinalética horizontal e vertical com informações sobre os sentidos a percorrer e sobre as medidas de segurança é abundante.

Existem dispensadores de desinfectante um pouco por todo o lado e todos os trabalhadores em contacto com os visitantes usam protecção facial. “Desinfecte as mãos, se faz favor” é uma das frases mais repetidas nos vários espaços da festa.

Houve um notório cuidado da organização para que tudo corresse dentro das normas e sem erros nas primeiras horas da 44.ª edição da Festa do Avante!.