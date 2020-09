Abraço Assinado: uma canção em defesa dos direitos dos trabalhadores

Desde o final de Abril que o conflito laboral na Casa da Música, no Porto, tem ganho visibilidade. Um grupo de trabalhadores, em conjunto com educadores da Fundação de Serralves, criou o projecto Fulano B, com o lema "A luta já vem lá de longe mas não vai parar".

O movimento lançou esta sexta-feira a canção Abraço Assinado, "uma flor em cuja semente se inscreve o ADN da luta pelos direitos dos trabalhadores". Manel Cruz, dos Ornatos Violeta, escreveu a letra e a música em parceria com a cantora Sara Yasmine. O vídeo é de André Gil Mata e as projecções de Miguel Januário.

"A precariedade não é, nem nunca será, terreno fértil para a criação artística", destaca o colectivo. No entanto "quando o ímpeto criativo se enraíza em valores humanos que não se sujeitam à tirania do mercado, as flores podem nascer onde menos se espera", como é o exemplo desta canção.