A melhor ilustração de um lápis pode valer 1500 euros

Estão abertas as inscrições para o novo concurso promovido pela Junta de Freguesia de São João da Madeira (SJM) no âmbito do Encontro Internacional de Ilustração que ali se realiza todos os anos. Os interessados — de nacionalidade portuguesa ou residentes no país — têm até dia 30 de Outubro de 2020 para apresentarem as suas propostas ao Lápis Ilustrado.

Os autores das três melhores obras recebem 1500, 1000 e 500 euros, respectivamente. Existe também um desafio vocacionado para o público escolar (o Lápis Escolar), cujo grande vencedor ganha 300 euros.

Criado em 2008 pela Junta de Freguesia de SJM, o Encontro dedica-se à divulgação e promoção da ilustração. Este ano, deveria realizar-se a 12.ª edição, que acabou por ser cancelada. Ao P3, a presidente da junta, Helena Couto, explica que, face ao contexto de pandemia que se vive no país, as actividades ficariam limitadas. Desta forma, optou-se por adaptar o formato e, assim, criou-se o Lápis Ilustrado. O objectivo principal é conseguir dar “apoio e reconhecimento a artistas nacionais e internacionais”, garante a autarca.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os participantes são, então, convidados a retratar de forma original um dos instrumentos basilares da pintura – o lápis. A silhueta do objecto real deve ser respeitada e deve ser a tela dos criadores. Só pode ser submetida uma ilustração por indivíduo ou colectivo. Os detalhes da inscrição e da apresentação das propostas estão expostos no regulamento disponível no site oficial.

Os vencedores do concurso vão ser divulgados até 10 de Novembro de 2020. As obras vão ser avaliadas anonimamente por um júri que vai analisar a legibilidade, a adaptabilidade e a originalidade dos projectos. A identidade dos vencedores do projecto será divulgada apenas na cerimónia de entrega dos prémios. Mais tarde, pode vir a ser lançado um catálogo com os trabalhos escolhidas.

Mais populares A carregar...

Texto editado por Amanda Ribeiro