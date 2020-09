A revolta dos estudantes tailandeses mira o trono sagrado

Durante décadas, a simples menção à família real tailandesa foi um tabu. O rei Bhumibol, que governou durante mais de 70 anos, foi hábil na construção de uma aura quase divina, embora contasse com a protecção terrena na forma das mais duras leis de lesa-majestade no planeta – uma ofensa dirigida ao rei ou à sua família pode valer 15 anos na prisão. Mas alguma coisa está a mudar entre as gerações mais novas. São cada vez mais os que arriscam criticar aquilo que sempre aprenderam ser sagrado.

