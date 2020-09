Covid-19: Robert Pattinson está infectado e gravações do novo Batman param

O actor britânico de 34 anos, mais conhecido pela sua prestação na saga Crespúsculo, no papel do vampiro Edward Cullen, teve um teste positivo de covid-19, levando à paragem das gravações do novo filme The Batman, que decorriam no Reino Unido.

Mais A carregar...

Segundo avança a Vanity Fair, Pattinson ficará em confinamento durante as próximas duas semanas antes da produção da longa-metragem retomar. Em Março, as gravações entraram em pausa devido à pandemia do coronavírus e tinham reiniciado somente há quatro dias. O filme, com estreia prevista para Junho de 2021, chegará às salas de cinema apenas em Outubro.

Pattinson é a nova cara de Bruce Wayne, que está a começar a sua carreira como vigilante da cidade de Gotham, disfarçado de Batman durante a noite. A personagem tenta resolver uma série de assassinatos, quando o seu caminho se cruza com Enigma (interpretado por Paul Dano), Selina Kyle – antes de se tornar na Catwoman (interpretada por Zoë Kravitz), e Oswald Cobblepot, conhecido como Pinguim (interpretado por Colin Farrell).

A realização do filme está a cargo de Matt Reeves, responsável por Planeta dos Macacos: A Revolta e Planeta dos Macacos: A Guerra, Nome de Código: Cloverfield e Deixa-me Entrar.

Editado por David Pontes