Alzheimer junta artistas portugueses em campanha de alerta

A Alzheimer Portugal – Associação Portuguesa de Familiares e Amigos dos Doentes de Alzheimer – lançou uma campanha onde junta os nomes e as caras de Ana Bola, Ivo Canelas, Mariama Barbosa, Rita Brutt, Sandra Santos, Sara Norte, Vítor Norte e do DJ e produtor Branko com o objectivo de dar a conhecer os seus serviços e sublinhar a importância dos primeiros sinais da doença.

#PorUmaSociedadeMaisAmiga é o lema desta campanha, que pretende “promover a qualidade de vida das pessoas com demência, dos seus familiares e cuidadores”, refere o comunicado enviado ao PÚBLICO. Segundo um relatório de 2017 da OCDE, estima-se que existam cerca 200 mil pessoas com demência em Portugal e que esse número possa triplicar até 2050. Até à data não foi feito nenhum estudo epidemiológico sobre a doença no país, não havendo dados concretos sobre o impacto do Alzheimer em Portugal.

A 21 de Setembro assinala-se o dia mundial da pessoa com Alzheimer e a associação portuguesa quer ser “o Recomeço com que as pessoas podem contar, após conhecerem o seu diagnóstico, ou do seu familiar”. As imagens do vídeo aparentam ser de despedida, mas transformam-se depois em recomeços, demonstrando que a confirmação do diagnóstico não tem de ser uma porta sem saída.

Além de informar e consciencializar para a temática, a Alzheimer Portugal presta ainda serviços clínicos — apoio psicológico para cuidadores —, estimulação cognitiva, cede equipamentos a quem o necessitar, dá “formação a cuidadores profissionais e informais que perante o diagnóstico às vezes não sabem bem como lidar”, entre outros, refere Silvana Paules do departamento de comunicação da associação. Além de serviços “no terreno” com uma linha de apoio, têm uma estrutura residencial para pessoas com demência em Cascais e quatro centros de dia, três dos quais fazem apoio domiciliário, localizados em Lisboa, Matosinhos, Pombal e Madeira.

