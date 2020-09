Na Villa Pedra, a aldeia tornou-se a casa

O calor é abrasador, estamos no centro do país, quase à mesma distância de Lisboa e do Porto. A duas dezenas de quilómetros da praia da Figueira da Foz, a meia hora de Coimbra, a piscar o olho à Serra da Estrela. Centro, centro. As casas da Villa Pedra nasceram no cimo de uma velha aldeia semi-deserta, onde o silêncio é quebrado apenas pelo sino de uma igreja que toca, ao longe. De resto, nem os grilos se ouvem, como é costume quando o calor aperta.

