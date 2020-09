Vamos às vindimas: ideias e programas para participar com segurança

Douro

Pinhão

Nos dias 26 e 27 de Setembro, o programa “Vamos ao Douro e com festa da vindima”, convida a conhecer o Vale do Douro caminhando por entre as vinhas, na zona do Pinhão, um passeio de barco e a experiência de vindima, com corte da uva e pisa ao som dos cantares tradicionais e prova de vinhos e jantar. Preço: 170€ sem transporte, em quarto privado de quatro camas (Pousada da Juventude de Alijó); 185€, sem transporte em quarto duplo (Quinta da Seixeda); 218€ sem transporte e em quarto duplo (Pousada Barão Forrester). Esta actividade tem número limitado de participantes. Informações: Caminhadas Smile - Turismo de Natureza

Quinta da Pacheca, Lamego

Durante o mês de Setembro, a Quinta da Pacheca, em Lamego, abre as suas portas para as actividades ligadas à vindima. Preço: 30€. Inclui participação na pisa da uva, visita guiada à quinta para conhecer as vinhas, os lagares e a adega com prova de dois vinhos do Douro e dois vinhos do Porto. Site

Foto Quinta da Pacheca DR

Enoteca Quinta da Avessada, Favaios

Descubra a Enoteca Quinta da Avessada, durante as vindimas, num ambiente de trabalho e de festa. Preço: 50€ com visita aos jardins da Enoteca, às vinhas e à adega, participação na vindima e almoço (refeição confeccionada em potes de ferro. Até meados de Outubro. Site

Quinta do Portal, Sabrosa

“Weekend experience” é a sugestão da Quinta do Portal para um fim-de-semana no Douro com vista para as vinhas. Preço: desde 299€/duas pessoas/uma noite de estadia e 549€ para duas noites. Inclui o alojamento, oferta de espumante, jantares com harmonização de vinhos, visita ao armazém de envelhecimento com prova de vinhos, queijos e enchidos, um passeio de barco com duração de uma hora e um piquenique com vista para as vinhas. Site

Foto Quinta do Portal

Quinta de Nossa Senhora do Carmo, Covas do Douro

Para celebrar esta época especial, a Quinta Nossa Senhora do Carmo convida-o para “Um dia na Vindima do Douro”, onde pode partilhar o dia-a-dia na vinha e na adega. Preço: 150€ por pessoa, com apanha de uva, visita guiada à adega com prova de vinhos e ao Wine Museum Centre Fernanda Ramos Amorim e almoço harmonizado. Informações e reservas: site, [email protected]

Cruzeiro no Douro

Cruzeiro pelo Douro com vindimas em quinta do Douro e visitas ao Museu de Foz Côa e Arte Rupestre da Penascosa e Castelo Rodrigo. Com prova na adega e Lamego. Preço desde 495€ por pessoa. Duas noites de alojamento a bordo com pensão completa e uma refeição numa quinta do Douro. Partidas a 4 e 11 de Setembro. Site: Agência Abreu

Foto Quinta do Soalheiro DR

Melgaço

Quinta do Soalheiro, Melgaço

A Quinta de Soalheiro celebra esta data com a iniciativa um “Dia com o enólogo”. Os participantes terão oportunidade de passar um dia com o enólogo António Luís Cerdeira, provar mostos e vinhos em fermentação, observar a recepção das uvas na adega e o início do processo de vinificação. Irá decorrer também um curso de provas de Alvarinhos e para terminar, um almoço na Quinda da Folga. Site

Dão

Quinta da Taboadella, Satão, Viseu

Parta à descoberta dos costumes da região do Dão neste programa da Quinta da Taboadella, localizada em Silvã de Cima, Satão. Preço 50€ por pessoa. Inclui trabalho de vindima, visita à vinha e adega e piquenique. Site

Bairrada

Aliança Vinhos de Portugal, Bairrada

Com morada em Sangalhos, a Aliança Vinhos de Portugal, organiza entre Setembro e meados de Outubro um programa de vindimas, na Quinta da Rigodeira, onde aliam vinho e cultura. O visitante é convidado a participar na vindima e a conhecer as Caves da Aliança, onde se processa a recepção e transformação da uva. No final pode visitar o Aliança Underground Museum, o primeiro museu subterrâneo, onde estagiam espumantes, vinhos e aguardentes, juntamente com colecções artísticas. De 2ª a 6ª feira. Preço: 60€ por pessoa. Site

Caves do Solar de São Domingos, Bairrada

Marque presença nas vindimas das Caves do Solar de São Domingos e aprecie toda a azáfama desta tradição e a paisagem bairradina. A actividade acontece nas vinhas das Quintas de S. Lourenço, Óis do Bairro e S. Mateus. Oportunidade ainda de visitar as galerias históricas escavadas na rocha, destas caves, que albergam milhões de garrafas em estágio. Preço: 75€ com almoço. Site

Lisboa

Cadaval, Quinta do Gradil

Está tudo preparado para mais um ritual de vindimas na Quinta do Gradil, no Cadaval, naquela que já foi propriedade do Marquês de Pombal, com dois programas à escolha: o “Vindima ao pôr-do-sol”, realiza-se no dia 19 de Setembro (com reservas até 6 de Setembro) e inclui, mesa de boas-vindas com produtos regionais, vindima, visita à adega, pisa a pé e jantar com harmonização e apresentação de vinhos e baile de vindima. O programa “Vindimas bago a bago”, está disponível de 2ª a 6ª feira para família e pequenos grupos, com todos os processos normais desta tradição e almoço com pratos típicos. Preços desde 60€. Site

Foto Quinta do Gradil daniel rocha

Alentejo

Torre de Palma Wine Hotel, Monforte

Para celebrar o vinho, o Torre de Palma Wine Hotel, sugere um dia na vindima, com participação na colheita e visita à adega para saber mais sobre vinhos e castas. Preço: 79€ com almoço incluído e prova de vinhos. Caso pretenda pode ficar instalado no hotel com preços desde 628€/uma noite/duas pessoas. Reservas e informações: [email protected], site

Adega Vila Mayor, Campo Maior

Até ao dia 16 de Setembro, os visitantes podem conhecer as tradições e segredos da vindima alentejana na Adega Vila Mayor. Oferece a actividade de vindima, vista à adega e workshop vínico. Preços: 75€ com almoço, 69€ com piquenique e 350€ para estadia de uma noite com jantar e visita ao Centro de Ciência do Café. Site

Vila Santa, Estremoz

A experiência de vindima na Vila Santa, em Estremoz tem início com uma visita ao miradouro da cidade, seguindo depois para a vinha com apanha e pisa da uva em lagares de mármore, visita à adega e caves e almoço. Preço: 75€ por pessoa. Site

Herdade de São Miguel, Redondo

A Casa Relvas volta a abrir as suas portas para dar a conhecer a tradição da vindima e o trabalho desenvolvido na vinha e na adega nesta altura do ano, na Herdade de São Miguel. O programa tem a duração de cinco horas e é feito em grupos únicos até 10 pessoas e apenas com reserva de um grupo por dia. Preço: 40€ s/almoço e 70€ c/almoço. Inclui passeio na vinha, vindima manual, pisa a pé, prova de mostos, remontagem de vinho de talha, prova de vinhos. Confirmar datas e outra informações através do mail: [email protected], site

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Vila Galé, Beja

Aprenda a arte de vindimar com o programa organizado pelo Vila Galé Clube de Campo. Preços: desde 166€ por pessoa em quarto duplo. Inclui estadia, passeio pelas vinhas com apanha das uvas, visita à adega e cave das barricas, pisa das uvas no lagar, prova de vinhos com petiscos regionais e almoço. Site