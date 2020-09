Reabriu o restaurante da Casa da Música

O restaurante Casa da Música situado no topo do edifício desenhado por Rem Koolhaas no Porto reabriu e está pronto para receber os seus visitantes “com a qualidade de sempre” e “o máximo rigor” no respeito pelas normas de segurança e higiene que o contexto actual exige.

Regressa assim a cozinha liderada pelo chef Artur Gomes assim como os jantares mensais Fado à Mesa (pelas 20h30) na companhia de Soraia Cardoso, António Laranjeira e Diogo Aranha. O preço por pessoa destes serões é de 39,50 euros e inclui um menu com aperitivos, um aveludado de ervilhas com grise de salmão, uma pá de vitela sobre grelos e tartiflette de batata com molho de cogumelos e um strudel de maçã com mousse de canela.

Diariamente, o restaurante da Casa da Música apresenta um menu de almoço (16 euros) com direito a entrada, prato (opção vegetariana), sobremesa e bebidas. A Casa retoma igualmente os jantares associados a concerto (19,50 euros).

Foto Casa da Música