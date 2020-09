Prisa vende 64,47% da Media Capital a vários investidores por 36,85 milhões

O grupo espanhol Prisa alienou os restantes 64,47% do capital da Vertix na Media Caputal, dona da TVI, por 36,85 milhões de euros, anunciou hoje a companhia através de comunicado no site do regulador do mercado espanhol, a CNMV.

Os compradores não são identificados no comunicado da Prisa, que afirma que “subscreveu hoje com vários investidores acordos independentes de compra e venda de acções da entidade cotada portuguesa Media Capital SGPS, que no conjunto representa a totalidade da participação accionista (64,47%) mantida pela Vertix na Media Capital”.

A operação de venda a vários investidores deverá realizar-se de forma simultânea, mediante passagens independentes de blocos de acções “por um preço total de 36.850.047,74 euros”, com uma avaliação (enterprise value) “de 150 milhões de euros, tendo por base a posição financeira da Media Capital no fecho do segundo trimestre” deste ano.

O valor agora acordado entre as partes acarreta ainda “um prémio de 63% face ao preço por acção oferecido pela Cofina SGPS SA, na sua oferta pública voluntária sobre as acções da Media Capital publicada a 12 de Agosto”, sublinha o grupo espanhol ao mercado.

O negócio, anunciado no meio da sessão em Madrid, onde a Prisa está cotada, e em Lisboa, onde a Media Capital tem ainda disperso capital, embora residual, não suscitou até ao momento nenhum comunicado ao mercado português, através do regulador CMVM.

Contudo, o comunicado da Prisa já se pode ler no site em português do maior grupo de media espanhol. Com uma diferença: é que ao mercado espanhol, a Prisa contabiliza em 48,5 milhões de euros a perda que vai ter de reconhecer nas contas individuais e consolidadas do grupo.

O negócio “que foi autorizada pela Pluris no âmbito do pacto de accionistas assinado com a Vertix, está condicionada à obtenção de um waiver de determinados credores financeiros da Prisa, bem como à autorização das autoridades reguladoras portuguesas que possam revelar-se necessárias”.

A Pluris é a sociedade do empresário Mário Ferreira, que em Maio adquiriu 30,22% da Media Capital por 10,5 milhões de euros.