Australis renuncia às concessões de gás na Batalha e no Pombal

A empresa Australis Oil & Gas Portugal vai desistir de procurar gás natural nas áreas que lhe foram concessionadas na Batalha e no Pombal. Numa decisão que diz ser “para si própria muito decepcionante”, e por entender ter ficado “com poucas opções” para avançar com os trabalhos, a empresa notificou a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG) da intenção de renunciar a estas duas concessões no passado, numa carta enviada no dia 24 de Agosto. Esta renúncia deve ter efeito a partir do dia 30 de Setembro, data em que se assinala o quinto aniversário da outorga do contrato.

