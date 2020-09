Países Baixos comandam com Bósnia Herzegovina a travar a Itália

Foi preciso uma dose extra de paciência para desbloquear os dois encontros desta sexta-feira da “primeira divisão” da Liga das Nações, com a selecção dos Países Baixos a receber e bater a congénere da Polónia em jogo do Grupo 1 da Liga A que marcou a estreia de Dwight Lodeweges.

O seleccionador interino assumiu o comando técnico na sequência da saída de Ronald Koeman para o Barcelona e garantiu o comando do grupo beneficiando do empate (1-1) entre Itália e Bósnia Herzegovina. Steven Bergwijn marcou à passagem da primeira hora de jogo, materializando a superioridade que os finalistas da primeira edição foram construindo, sempre com Menphis Depay a imprimir o ritmo no ataque.

Aliás, tanto na Johan Crujff Arena, em Amesterdão, como no Artemio Franchi, em Florença, a espera pelo primeiro golo terminou praticamente em simultâneo, embora para os italianos essa tenha sido uma péssima notícia, dada pelo avançado “romano” Edin Dzeko, a colocar a Bósnia Herzegovina em vantagem (57’).

Tal como o seleccionador holandês, também Dusan Bajevic se estreou à frente da selecção, depois de ter sido contratado em Dezembro. Infelizmente para o treinador bósnio, a Itália rectificaria apenas dez minutos volvidos, por Stefano Sensi, evitando um mal maior, e a Bósnia falharia um golo feito no minuto final.

Nas restantes divisões, destaque para a vitória (1-2) da Áustria, em Oslo, apesar do insuspeito Haaland ainda ter reduzido a meia hora do final, não evitando a derrota e a liderança dos austríacos, já que a Roménia deixou escapar a vitória frente à Irlanda do Norte a quatro minutos dos 90 regulamentares.

George Puscas deu vantagem aos romenos, na primeira parte, mas Gavin Whyte igualou (1-1) e impediu o êxito da formação local.